E Max ricorda la lezione di Crotone: non vuole una Signora presuntuosa

Battere il Bologna per non incasinarci di nuovo, così Allegri. Messaggio chiaro e conciso. Non dovrebbe essere impresa impossibile: i rossoblù hanno vinto solo una delle ultime nove partite di campionato e, in trasferta, contro la Juventus le squadre allenate da Donadoni hanno segnato un solo gol a fronte di 17 subiti. Poi, certo, ogni partita fa storia a sé e chissà stasera cosa succederà allo Stadium. E qui Allegri memore di Spal e Crotone avvisa i suoi: «L'entusiasmo non deve cadere nella presunzione, nella superficialità». Se così fosse i bianconeri si metterebbero poi a fare il tifo per il Toro: infatti in caso di successo granata domani al San Paolo contro il Napoli, il settimo scudetto di fila diventerebbe matematico. Senza lo squalificato Pjanic e l'infortunato Mandzukic (cui si è aggiunto anche il solito Howedes), Allegri rilancia Dybala, finito (pare) nel mirino del Bayern Monaco, che torna quindi titolare dopo l'iniziale panchina di San Siro contro l'Inter. Probabile conferma di Cuadrado nel ruolo di esterno di difesa, anche se ieri è stata provata la difesa a tre, invece: ennesima pensata di Allegri volta ad aumentare il tasso qualitativo della squadra.