Ecco le nuove figurine Panini 2018 (e l’unica figuraccia la fanno gli azzurri)

Non conosce tempo, anzi lo piega, non ha paura della tecnologia, anzi la sorpassa, non conosce crisi, anzi la vince. La figurina è ormai un mondo a sè, antico e modernissimo, figlio dei padri e padre dei figli, un mercato ma anche una filosofia, un’eccellenza italiana ma anche la nostra memoria collettiva. Così ecco arrivare, puntuale e attesa, la nuova collezione, la numero 57, 746 figurine e 128 pagine, sempre uguale a se stessa e contemporaneamente ricca di novità. Come spiega nel filmato Antonio Allegra, direttore del mercato Italia di Panini, i nomi dei giocatori per esempio sono stati sostituiti dalla loro sagoma e ogni club ha una doppia pagina comn statistiche ed informazioni, con una speciale «bomber Story» tutta da scoprire. Resta il formato grande inaugurato con successo nella scorsa edizione, ideale per le maxi figurine e a ogni squadra sono dedicate quattro pagine. Ci sono poi le sezioni «Calciatoripedia», il «Film del campionato», «Calciomercato – L’Originale», in collaborazione con il programma di Sky Sport, e poi la Serie B, la C, la D e il calcio femminile. olci Sapori contiene le figurine delle 12 squadre del torneo.Anche la figurina, oltre all’album, ha una sua vita: intanto la bustina costa 0,70 euro e contiene cinque figurine. Poi dentro è possibile trovare degli speciali buoni-premio con la scritta «Hai Vinto», che permettono di ricevere subito in edicola una o tre bustine speciali «Calciatori Gol!»: in ognuna di queste bustine, ci sono una delle 24 figurine speciali «Scudetti e Trofei» della collezione e una delle 20 card esclusive fuori raccolta «Uomini Copertina» dedicate ai calciatori delle squadre di Serie A TIM raffigurati sulla copertina dell'album. .La collezione è stata presentata a Milano alla presenza del commissario della Lega Serie A, Carlo Tavecchio, del neo-presidente di Lega B, Mauro Balata oltre che dei presidenti dell’Associazione Italiana Calciatori e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, Damiano Tommasi e Renzo Ulivieri. E siccome tutto questo non basta ecco di nuovo anche il «Panini Tour Up!», che a partire da febbraio toccherà molte città italiane. Appuntamenti dove trovi padri e figli con gli occhi incollati agli stessi coriandoli. Da 57 anni. Unico neo: quest’anno l’album Panini dei Mondiali ci sarà ma non avrà l’Italia. Ma questo semmai è colpa di Ventura...