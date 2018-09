Elisabetta Canalis compie 40 anni. La Corvaglia: "Ti sopporto da quando avevi 20 anni"

Elisabetta Canalis compie 40 anni. L'ex fidanzata storica di Christian Vieri iniziò la sua prolifica carriera televisiva nel settembre del 1999, a soli 21 anni, quando fu scelta con Maddalena Corvaglia come Velina di Striscia La Notizia, incarico poi avuto fino al giugno del 2002. La Canalis è stata legata anche al famoso e affascinante George Clooney, mentre dal 2014 è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia si è sposata ad Alghero e la testimone di nozze della bella Elisabetta è stata la sua grande amica Maddalena Corvaglia.

La 38enne pugliese dal suo profilo Instagram ha voluto fare i suoi particolari auguri a quella che considera quasi come una sorella: "Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang... ( per fortuna) .Insieme nelle gioie , nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità . Sono fortunata ad averti nella mi vita , sarda maledetta! Tanti auguri per i tuoi 50 anni!!!!!! Miss you".

[[

]]