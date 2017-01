Enoch, fratello di Balotelli ha trovato squadra: ripartirà dalla Serie D

Enoch Barwuah, fratello minore di SuperMario Balotelli, ha trovato una squadra: il classe 93 giocherà per il Ciliverghe Mazzano allenato dall'ex centrocampista del Brescia Emanuele Filippini. Il club bresciano milita in Serie D, girone B, ed è in piena corsa playoff visto che occupa il quinto posto a quota 37 punti, a meno 3 dalla Pergolettese seconda e a meno 10 dal Monza capolista.

La carriera di Enoch inizia nel 2013 dove gioca un anno e mezzo con il Vallecamonica e poi con il Sarnico, entrambe le volte nel campionato di Eccellenza. L'anno passato è stata la sua migliore stagione con il RapalloBogliasco, sempre in Serie D: con i liguri ha realizzato sette reti ed è poi passato al Foligno dove ha risolto il contratto proprio ad inizio anno. Il fratello più piccolo e meno famoso di Balotelli avrà dunque un'altra chance per mettersi in mostra e lo farà sempre in Serie D nella speranza di fare il definitivo salto di qualità.

