Entra Insigne e lancia il Napoli: Udinese superata Azzurri ai quarti

Napoli Lo champagne resta in frigorifero, quello è per il campionato. Sette titolarissimi fuori, dentro i ragazzini scontenti e di fronte c'è l'Udinese che piazza due robusti pullman ai limiti della propria area: logico allora per il Napoli fare fatica per archiviare il primo sforzo di coppa Italia. Decide Insigne, ormai pronto per il campionato, sabato contro la Sampdoria tornerà tra gli undici iniziali.

La novità è la panchina di Hamsik e Mertens, quasi cotti nelle ultime settimane perché sempre utilizzati, Callejon è il falso nueve, Giaccherini e Ounas a completare un inedito tridente: i meccanismi sono gli stessi ma non i movimenti, gioco spezzettato perché i friulani si compattano e spazzano via la palla, due sole occasioni nel primo tempo con Scuffet che stoppa Callejon e Ounas che scheggia il palo basso. Contro il noioso catenaccio bianconero occorrono i pezzi da novanta, dentro allora Mertens e Insigne che fanno sul serio. Duettano, alzano il ritmo, allargano la difesa e confezionano a metà ripresa il gol che vale la qualificazione: assist del belga e sinistro chirurgico di Lorenzinho. Basta e avanza.