Europa League, la finale sarà Atletico Madrid-Marsiglia

Dopo le due serate di Champions League, ricche di emozioni e polemiche, è toccato scendere in campo all'Europa League con le due semifinali di ritorno. L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, grande favorito alla vittoria finale, batte per 1-0 l'Arsenal di Arsene Wenger, che lascerà così i Gunners senza aver avuto la soddisfazione di vincere fuori dall'Inghilterra, grazie alla rete di Diego Costa su assist di Antoine Griezmann. Dopo l'1-1 di Londra gli spagnoli hanno fatto valere la maggior esperienza e la classe superiore e hanno così staccato il pass per la finale del 16 maggio.

Nell'altra semifinale, invece, ci sono voluti i calci i tempi supplementari per decretare un vincitore. Dopo il 2-0 della gara d'andata per il Marsiglia, infatti, è stato il Salisburgo di Marco Rose ad avere la meglio per 2-0, nei tempi regolamentari, grazie alle reti di Haidara e all'autorete di Sarr. Gli austriaci si confermano squadra ostica che non perde in casa alla Red Bull Arena dall'ottobre del 2016 e da ben 39 incontri in tutte le competizioni. Nei tempi supplementari, però, ci pensa l'ex Inter Rolando al minuto 116' a segnare il gol decisivo che manda all'Inferno gli austriaci e in Paradiso i francesi che fanno fuori la squadra rivelazione dell'Europa League. Il Marsiglia, dunque, giocherà in "casa" la finale di Lione e dovrà vedersela contro un avversario davvero difficile che dopo aver perso due finali di Champions League contro il Real Madrid vorrà finalmente alzare al cielo una coppa.