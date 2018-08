Europei di nuoto, Gabbrielleschi è argento nella 10 km

Seconda medaglia italiana nel nuoto di fondo, Giulia Gabbrielleschi conquista l'argento nella 10 km in acque libere.

Altra grande impresa d una nuotatrice italiana in acque libere agli Europei di nuoto, dopo il bronzo di ieri di Rachele Bruni, oggi tocca alla toscana Giulia Gabbrielleschi con una splendida gara nella 10 km.

Partenza nel nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow, 31 atlete al via ed una sola favorita l'olandese Sharon Van Rouwendaal, già oro nella 5 km di ieri. Cielo grigio, vento pungente e temperatura molto rigida si comincia subito con un ritmo molto sostenuto. La Van Rouwendaal comincia ad alzare i ritmi già ad un terzo di gara e le azzurre Bridi, Gabbrielleschi e Bruni riescano a restare nella sua scia. Continua il forcing dell'olandese e a metà gara allunga sulla seconda Gabbrielleschi, seguita dalla Vermeulen, poco più staccata Rachele Bruni mentre la Bridi perde contatto con le prime. Rush finale con Van Rouwendaal, che spinge al massimo sotto una pioggia, che comincia ad incalzare, non lasciando scampo a Giulia Gabbrielleschi, che si assicura una fantastica medaglia d'argento. Terzo posto dell'altra olandese Vermeulen, che approfitta del calo della Bruni, che chiude in quarta posizione.

Grandissimo risultato per Giulia Gabbrielleschi, che raggiunge il miglior risultato della carriera, compiendo una grandissima impresa. La nuotatrice toscana aveva vinto un bronzo nei Mondiali 2017 nella 5 km a squadre ed un argento nella 10 km alle Universiadi di Taipei sempre lo scorso anno.