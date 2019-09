Europei di pallavolo, l'Italia cala il tris: battuta la Romania 3-1

L'Italia supera la Romania con il punteggio di 3-1 nel terzo impegno agli Europei di pallavolo.

Tre su tre, l'Italvolley batte la Romania e conquista la terza vittoria consecutiva nella competizione continentale. Dopo la prestazione deludente con la Grecia, l'Italvolley vince ancora contro la Romania, cenerentola del girone e priva di individualità di livello per contrastare Ivan Zaytsev e compagni. Gli azzurri dominano il match senza difficoltà fino a metà partita e sono costretti a chiuderla nel quarto dopo il blackout nel terzo set, disputando un match comunque utile per ritornare ai livelli di un mese fa contro la Serbia ed affinare i meccanismi soprattutto in ricezione, in vista dei prossimi difficili impegni con la Bulgaria e con la Francia, padrona di casa.

La Partita

Nel terzo impegno al Sud France Arena di Montpellier il ct Chicco Blengini sceglie Lanza per sostituire Antonov, alle prese con problemi al ginocchio. Inizio a ritmi subito elevati, riesce tutto facile all'Italia che scappa via a metà set. Gli azzurri mettono a segno la bellezza di sette ace e si aggiudicano sul velluto il primo parziale 25-15. Tutti sul pezzo anche nel secondo set Zaytsev e Juantorena suonano la carica mentre la resitenza della Romania è sempre più flebile. Un ace di Giannelli chiude il secondo set 25-14. Gli azzurri staccano la spina nel terzo set, i rumeni allungano sul 24-20 e resistono fino alla fine chiudendo 25-23. La partita si allunga al quarto set. L'Italia si rimette in carreggiata e riprende le redini della partita. Scorre via tutto facile e ritorna evidente l'enorme differenza di valori in campo. Finisce 25-14, l'Italia conclude con una vittoria questo mini ciclo di match abbordabili. Gli impegni co Bulgaria e Francia serviranno a testare le reali ambizioni della truppa di Blengini.

Terzo successo consecutivo degli azzurri, che raggiungono la Bulgaria in vetta al Gruppo A a punteggio pieno con 9 punti. Prossimo impegno proprio contro i bulgari martedì 17 settembre.

