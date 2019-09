Europei di pallavolo, prima sconfitta dell'Italia: vince la Francia 3-1

L'Italia cede alla Francia con il punteggio di 3-1 nell'ultima partita del girone eliminatorio agli Europei di pallavolo.

Dopo quattro vittorie consecutive arriva la prima sconfitta degli azzurri contro la Francia. I transalpini, padroni di casa si aggiudicano lo scontro diretto che metteva in palio il primo posto nel gruppo A ma il risultato cambia poco per la prosecuzione del torneo. Le due formazioni, infatti praticamente già qualificate per gli ottavi di finale a Nantes, hanno dato vita ad una sfida molto equilibrata, che rischia di essere tuttavia un anticipo dei quarti di finale, che si preannunciano a questo punto attesissimi. Va dato comunque merito a Ivan Zaytsev e compagni di restare in partita fino alla fine, un atteggiamento che lascia ben sperare in vista degli ottavi di finale di domenica contro la Turchia.

La Partita

Per l'ultimo impegno al Sud France Arena di Montpellier, il ct Chicco Blengini sceglie Giannelli in regia, Zaytsev opposto, Juantorena e in banda, Piano e Candellaro centrali e Colaci libero mentre Laurent Tillie recupera la stella Earvin Ngapeth. Nel primo set regna grande equilibrio fino al 21-21. Poi si spengono Zaytsev e Juantorena in atacco e il black-out offensivo consegna il primo parziale ai padroni di casa, che chiudono sul 25-22. Nel secondo set l'Italia si scuote e scappa via sul 17-10. Finalmente cresce l'efficacia dell'attacco e grazie all'apporto fondamentale di Antonov resistono al ritorno dei francesi. Chiude con un ace Juantorena per il 25-23. Anche il quarto set l'equilibrio regna sovrano, ma all'improvviso si spegne la luce, gli azzurri subiscono un parziale letale di 4-10 nel finale di set. La Francia chiude 25-21. L'Italia non molla nel quarto e si porta avanti 18-15. Decisivo però il ritorno dei francesi, che in rimonta si aggiudicano il quarto set 25-22 Arriva la prima sconfitta della truppa di Blengini dopo una prestazione, che fa essere ottimisti in attesa degli ottavi di finale di domenica 22 settembre contro la Turchia.

