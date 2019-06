Europeo under 21, Spagna campione: Germania sconfitta 2-1

La Spagna under 21 vince l'Europeo di categoria battendo in finale per 2-1 la Germania. La partita è stata equilibrata ma meglio giocata dagli spagnoli che hanno tenuto il pallino del gioco per lunghi tratti e con i tedeschi un po' contratti e poco incisivi. Le reti, una per tempo, sono state realizzate da Fabian Ruiz, al 6' del primo tempo, e da Olmo al 68' della ripresa. Inutile ai fini del risultato la rete di Amiri siglata all'87'. Le Furie Rosse dimostrano ancora una volta di essere una squadra cinica, forte e piena di qualità, classe e talento. Resta il grande rammarico per l'Italia che all'esordio nel girone A aveva avuto la meglio per 3-1 e in rimonta contro la Spagna che oggi si è laureata campione alla Dacia Arena di Udine.

La Spagna parte forte e passa subito in vantaggio al 6' con Fabian Ruiz che avanza palla al piede e da fuori area fa partire un sinistro imparabile che batte Nubel per il vantaggio spagnolo. Gli iberici continuano a dominare con il Tiki Taka ma al 24' Oztunali ha una buona chance per colpire con Sivera che para agevolmente. La Spagna continua ad avere il pallino del gioco pur senza pungere un po' come i tedeschi con la frazione che va in archivio sull'1-0.

Nella ripresa Amiri calcia forte verso la porta al 47' con Sivera che respinge e con Vallejo che anticipa in angolo l'accorrente Waldschmidt. Al 68' la Spagna raddoppia grazie alla papera di Nubel che non trattiene il tiro di Fabian Ruiz e con Olmo che arriva come un falco e insacca il 2-0. Fabian Ruiz per poco non segna il 3-0 al 74' ma il suo destro si spegne di poco a lato. Soler coglie la traversa al 79' e all'87' Amiri riapre parzialmente le speranze tedesche con un destro deviato imparabilmente da Vallejo che fa terminare il match sul 2-1.

Il tabellino

Germania: Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Serdar (61' Neuhaus), Eggestein (77' Nmecha), Dahoud; Oztunali (72' Richter), Waldschimdt, Amiri

Spagna: Sivera; Aguirregabiria, Unai Nunez, Vallejo, Junior Firpo; Roca, Fabian Ruiz (78' Merino); Olmo, Ceballos, Fornals (72' Mayoral), Oyarzabal (54' Soler)

Reti: 6' Fabian Ruiz (S), 68' Olmo (S), 87' Amiri (G)