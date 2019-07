Ex Inter, Vieri-Recoba show: "Chino, io ero più figo di te"

Christian Vieri e Alvaro Recoba hanno giocato insieme per sei anni all'Inter con fortune alterne dato che hanno segnato tanto, soprattutto Bobo, ma hanno raccolto poco in termini di vittorie. L'ex centravanti di Juventus e Atletico Madrid ha vinto una sola Coppa Italia ma ha realizzato la bellezza di 123 reti in 190 presenze complessive. Recoba, invece, ha segnato 72 reti in 261 gettoni complessivi ma ha vinto due Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, tutto dopo Calciopoli, e una Coppa Uefa ai tempi di Simoni e Ronaldo nel 1997-98, anno dello scudetto "avvelenato" e vinto poi dalla Juventus.

A distanza di quattordici anni dall'ultima partita giocata insieme i due si sono concessi ai microfoni di gazzetta.it ed hanno scherzato ricordando il passato all'Inter: "Ero figo Chino, perché le donne in quel momento volevano il capello lungo e io glielo davo..." . Recoba ha poi raccontato un aneddoto: "Torno dalla nazionale, era giovedì e c'era Hector Cuper come allenatore che mi aveva detto che non sapeva se potevo giocare perché potevo essere stanco. Io gli dissi che stavo bene ma giocai solo 20' ma ricordo che feci un grande assist a Bobone che era lì che aspettava il pallone" . Vieri conferma: "Io in quella partita ero inguardabile nonostante il gol e infatti ho preso 4. Diciamo che io ero più figo del Chino ma nessuno mi ha fatto segnare quanto lui".