Il calcio sbarca su Facebook: Premier League in diretta sui social

Dopo Amazon, anche Facebook entra nel ricchissimo business dei diritti tv legati al calcio. Secondo il Times, il social media di Mark Zuckerberg si sarebbe aggiudicato i diritti per la trasmissione nel sud-est asiatico delle partite di Premier League nel triennio 2019-2022. Un affare per entrambe le parti: Facebook trasmetterà le partita sulla propria piattaforma con formula on demand, mentre la Football Association si vedrà aggiungere un'altra fetta alla ricchissima torta dei diritti televisivi sul calcio.

La Premier League sbarca su Facebook. Come spiega Calcio e Finanza, dopo l'accordo con Amazon per il Regno Unito ecco che anche il colosso di Mark Zuckerberg entra nel mercato dei diritti tv applicati al calcio. Secondo il Times, la Lega inglese avrebbe assegnato proprio a Facebook i diritti tv per il sud-est asiatico. Un mercato enorme, costituito da decine di milioni di potenziali telespettatori (e clienti). Facebook ha battuto concorrenti consolidati del settore come BeIn Sports e Fox Sports Asia. Il bando vinto dal socieal media più famoso del mondo si riferisce al triennio 2019-2022: dunque, i margini di profitto saranno enormi.

Facebook arriva in ordine di tempo poco dopo Amazon. Il gruppo di Jeff Bezos, infatti, ha ottenuto uno dei pacchetti tv per il campionato inglee in Gran Bretagna. Dalla prossima stagione, Amazon trasmetterà in esclusiva e in diretta 20 partite di Premier League. L'accordo tra la Lega inglese e realtà "nuove" come Facebook e Amazon va nella direzione di andare oltre le emittenti tradizionali. Allargare lo spettro delle piattaforme per lo streaming delle partire rappresenta di questi tempi una grande opportunità, oltre che uno strumento indispensabile per aumentare i ricavi delle società, e quindi il valore tecnico delle rose. E l'Italia? Ferma o quasi. L'ultimo bando della Lega calcio per i diritti tv ha portato all'emersione di una nuova realtà come Perform. Un piccolo segnale che va nella direzione giusta. Ma bisogna fare molto di più per aumentare la competitività del nostro calcio.