Federer fatica ma batte Cilic: è lui il re degli Australian Open. 20° Slam per lo svizzero

Roger Federer ha vinto per la sesta volta in carriera gli Australian Open. Il fuoriclasse svizzero ha avuto la meglio per tre set a due sul collega croato Marin Cilic che ha dato comunque del filo da torcere al 36enne di Basilea. La partita è stata molto equilibrata soprattutto nei tre seti centrali, dove Cilic ha dato l'impressione di poter far male a Re Roger che ha però retto bene l'urto e vinto la partita con un quinto set davvero di qualità. Il numero due del mondo ci ha messo 3 ore e 3 minuti per avere la meglio sul gigante croato che ci ha provato fino all'ultimo ma senza successo.

Per Federer si tratta del successo numero sei agli Australian Open e il 20° titolo dello Slam nella sua carriera: nessuno come lo svizzero. Il classe '81 stacca così Rafael Nadal che insegue con ben 16 titoli dello Slam: il suo grande obiettivo quest'anno sarà quello di provare a fare il "Grande Slam", ovvero vincere tutti e quattro i principali tornei del circuito Atp. Federer ha già messo il primo accento con la conquista di Melbourne e ora cercherà di fare la voce grossa anche a Wimbledon, vinto 8 volte, e gli Us Open, vinto in 5 occasioni. Sarà più dura conquistare il Roland Garros, terreno di Nadal con 10 affermazioni, visto che lo svizzero ha vinto solo una volta in carriera sulla terra rossa di Parigi.