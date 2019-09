Federica Pellegrini: "Greta Thunberg? Una ragazzina con le palle"

Federica Pellegrini, solo qualche giorno fa, aveva parlato della sua voglia di arrivare fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per poi dire addio al nuoto e all'attività agonistica dopo anni ricchi di soddisfazioni e qualche amarezza. La fuoriclasse di Mirano, a margine della campagna #LoveLight di Transitions, di cui lei è anche testimonial, ha voluto dare la sua opinione sulla battaglia intresa dalla giovane Greta Thunberg: "In questo momento, sinceramente, mi tocca profondamente il problema dell’inquinamento. Sto seguendo molto Greta Thunberg, sto leggendo il suo libro, è una ragazzina con le palle. È sconcertante come per anni si sia preferito tacere su tutto ciò che stava accadendo al mondo. Sarà che l’acqua è il mio ambiente ma vedere tutti questi fiumi di plastica in mezzo al mare mi provocano una stretta allo stomaco incredibile".

La Pellegrini ha poi parlato di un altro argomento a lei molto caro come la violenza sulle donne: "In merito alla violenza sulle donne mi avete visto e mi vedrete sempre in prima linea, non perché a me sia mai accaduto nulla anzi, in questo mi reputo fortunata. Ma può succedere a tante altre donne. Ci ho messo spesso la faccia proprio per portare luce su questo tema" . La Pellegrini ha anche affermato come il suo 2019 a livello sportivo sia stato prolifico e ricco di vittorie: "Devo dire che stato un 2019 spettacolare. In questo mese di settembre mi sto veramente godendo quello che è successo quest’estate. Mi sto allenando poco adesso, ho voluto concentrare gli svaghi, i divertimenti, gli impegni, le nuove esperienze. Poi da inizio ottobre mi concentrerò solo sul nuoto pensando esclusivamente a Tokyo 2020”

