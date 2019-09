Federica Pellegrini: "Dopo Tokyo 2020 mi ritiro. Voglio una famiglia e figli"

Federica Pellegrini ha già preso da tempo la sua decisione: dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 dirà addio al nuoto e all'attività agonistica. La "Divina", dunque, lascerà a 32 anni il suo amato sport e lavoro che l'ha resa celebre al mondo intero dall'età di 16 anni. A margine del lancio della campagna #LoveLight, Federcia ha confermato ancora una volta che dopo le Olimpiadi estive del 2020 dirà addio al nuovo: "Credo sia giusto chiudere lì. Ho iniziato a vincere tanto giovane, a 16 anni sono stata catapultata sotto i riflettori e forse non ero pronta. Dopo Tokyo come donna spero si apra una nuova parentesi, con una famiglia e dei figli".

La Pellegrini ha precisato come l'impegno più importante per lei da qui all'anno prossimo siano appunto le Olimpiadi ma ha poi anche parlato dell’International Swimming League: "L'impegno fondamentale di quest'anno saranno i Giochi di Tokyo, ma questa è una competizione strana perché è a inizio stagione. Inizia come un esperimento, ma sarà il futuro del nuoto perché è una gara spettacolare. Sarà un po' come la Champions del calcio. Non siamo ancora la Champions al primo anno ma poi magari si evolverà e diventerà importante".

Federica ha poi continuato entrando nello specifico di questa International Swimming League: "L'obiettivo è quello di crescere a livello di show e di attenzione non solo per un grande evento all'anno ma per una serie di eventi. Sarà molto dura qualificarsi per le finali, ma è già bello esserci e iniziare questo nuovo percorso, questa nuova avventura. Cercheremo di essere già abbastanza in forma ad alto livello subito anche se è solo un mese che ci alleniamo, ma sarà molto interessante vedere anche gli atleti stranieri come reagiranno. "

