Fernandes gladiatore, Akinfeev stavolta non fa l'eroe

6 AKINFEEV Eroe con la Spagna, sbaglia un paio di uscite e ai rigori ne prende «solo» uno.

7 FERNANDES Un gladiatore, è lui che porta la Russia alla lotteria. Peccato che a sbagliare il tiro decisivo sia proprio lui, non lo meritava.

6, KUTEPOV Ci mette spesso una pezza quando la Russia è presa d'assedio.

5,5 IGNASHEVICH Capitano generoso, ma su entrambi i gol non è innocente.

5,5 KUDRYASHOV Gli tocca Rebic, fatica a tenerlo quando accelera.

6 KUZYAEV Encomiabile sotto il profilo del pressing, sarebbe ingiusto chiedergli di più.

6 ZOBNIN Generoso come il «gemello».

5,5 SAMEDOV Non lascia il segno, Cherchesov lo toglie in avvio di ripresa. (dal 9' st YEROKHIN 6 Utile in vari ruoli).

5,5 GOLOVIN Brilla poco sia dietro le punte sia quando viene decentrato a sinistra (dal 12' sts DZAGOEV 6,5 Batte bene diversi calci piazzati tra cui il corner del pari e uno dei penalty).

6,5 CHERYSHEV Il sinistro con cui sblocca la partita è un capolavoro. (dal 22' st SMOLOV 5 Tira un rigore supponente e imperdonabile).

6,5 DZYUBA Nel primo tempo fa reparto da solo e duetta con Cheryschev sull'1-0, poi finiscono i rifornimenti (dal 34' st GAZINSKIY 6 Senza fronzoli, quando c'è da spazzare spazza).

Ct: CHERCHESOV 6,5 I tifosi indossano baffi finti in suo onore: il Mondiale lui l'ha vinto.