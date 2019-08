Una Ferrari 250 GT II Cabriolet vince il 34° «Concorso Italiano»

Monterey Ad aggiudicarsi il «Best in Show Award» del 34° Concorso Italiano, una delle manifestazioni della «Car Week» di Monterey, è stata una Ferrari 250 GT II Cabriolet del 1960. Almeno 800 vetture, moderne e vintage made in Italy, si sono radunate sul green del Bayonet & Black Horse Golf: Fiat, Maserati, Ferrari, Iso Rivolta, Abarth, Lancia e Alfa Romeo. Tra queste spiccava un rarissimo prototipo: Zagato Zimp del collezionista Marco Gastaldi. Tanta curiosità per le coupé Triumph Italia, prodotte a Torino con la carrozzeria progettata da Giovanni Michelotti.

Patron di «Concorso Italiano» è Tom McDowell (co-organizzatore l'italiano Raffaello Porro), un americano innamoratosi, sin da bambino, delle auto realizzate nel nostro Paese. La scintilla è scoccata quando il padre tornò a casa con un'Alfa Romeo. Quest'anno, McDowell ha voluto includere un evento per il 50° della Dino 246GT, Ferrari progettata da Leonardo Fioravanti e per la prima volta con un cuore più piccolo del 12 cilindri. Le vetture di Maranello sono state il brand più rappresentato; Alfa duetto il modello più numeroso. Il premio «La Bella Macchina» è andato a Mario Carlo Baccaglini per l'impegno che da oltre 30 anni profonde per realizzare, a Padova, «Auto e Moto d'Epoca», la fiera più importante per vetture storiche in Italia. La Lamborghini Countach di Christian Brix si è invece guadagnata il «Valentino Balboni Award». Infine, assegnato per la prima volta il «PirelliPerfectFit Award», vinto da un'Alfa 2000 Touring del '60. «Pirelli - spiega Stefano Sbettega, responsabile Prestige North America - lavora a contatto con i marchi più esclusivi. Con questi, sviluppa pneumatici dedicati in grado di esaltare le caratteristiche di ogni singolo modello». Molte delle vetture in gara erano equipaggiate con i Pirelli Collezione, linea vintage sviluppata e progettata per le auto realizzate tra il 1950 e 1980».

CGZ