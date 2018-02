La Ferrari presenta la nuova SF71H. Vettel è già entusiasta: "Fatto un passo avanti"

Come la Mercedes anche la Ferrari ha tolto i veli della sua nuova monoposto per il 2018. La SF71H è stata presentata a Maranello e sarà la vettura con la quale Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen daranno l'assalto al titolo mondiale costruttori e piloti. Maurizio Arrivabene è stato confermato in sella come team principal, mentre Mattia Binotto sarà ancora il capo del gruppo dei tecnici. Presenti anche il progettista Simone Resta e gli aerodinamici David Sanchez ed Enrico Cardile. Il primo test ufficiale in pista con la grande rivale Mercedes ci sarà lunedì 26 febbraio a Montmelò.

Sebastian Vettel si è già mostrato soddisfatto della nuova SF71H e ha manifestato il suo entusiasmo: " Ci si sta comodi, è un'auto molto bella da vedere e ora vogliamo solo andare in pista e provarla: qui vediamo solo alcune persone ma ce ne sono tantissime dietro che hanno contribuito alla realizzazione di questa meraviglia e ora non aspettano altro che sentire noi per sapere come questa vettura si comporterà in pista. La magia avviene all'interno, per ogni singolo dettaglio realizzato come una tessera del puzzle.È una vettura che segna davvero un passo avanti". Anche Kimi Raikkonen ha voluto dire la sua: "È sempre un onore essere qui, e c'è sempre tanta emozione per il grande lavoro fatto, svolto fino a ieri notte . L'aspetto della vettura è diverso per l'halo ma non è poi una così grande differenza, ci si abitua, poi lo proveremo in pista e vedremo"

REVEALED: Sebastian Vettel's 2018 Ferrari F1 car: The SF71H pic.twitter.com/1YeVV5fIui — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 22 febbraio 2018