La Ferrari suona la carica per il 2018: "Pronti a dare il massimo"

Il 2017 è stato l'ennesimo anno di amarezza per la Ferrari che non ha né vinto il mondiale costruttori, né quello piloti. Ormai da troppi anni la Scuderia di Maranello sta guardando gli altri festeggiare e questa cosa sta iniziando a dar fastidio a tutti gli appassionati della Rossa ma soprattutto a Sergio Marchionne che durante la stagione ha bacchettato più volte, direttamente e indirettamente, piloti e squadra.

La nuova Ferrari sarà presentata a fine febbraio del 2018 e sarà pronta e tirata a lustro per essere competitiva già dal Gran Premio che si correrà il 25 marzo a Melbourne in Australia. La Rossa, sul proprio sito ufficiale dedicato alla stampa, ha voluto fare gli auguri a tutti i tifosi: "Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari, che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni. E dopo le celebrazioni, come sempre, ci si prepara ai 70 anni che verranno e soprattutto a una nuova stagione che vedrà le vetture di Maranello come sempre pronte a dare il massimo in pista e su strada. A tutti voi, i migliori auguri di buone feste!".