Ferrari, Vettel esulta in faccia alla Mercedes: "Bello vincere in casa loro"

Sebastian Vettel, con una gara ai limiti della perfezione, ha vinto meritatamente il gran premio di Inghilterra, casa della Mercedes. Il pilota tedesco della Ferrari con una grande partenza ha bruciato tutti, si è messo davanti e con il suo successo ha allungato ancora sul suo acerrimo rivale Lewis Hamilton che ora insegue a otto lunghezze di distanza. Lo stesso Hamilton è stato autore di una grande gara, nonostante il contatto a inizio gara con Raikkonen, e ha chiuso al secondo posto proprio davanti al finlandese della Ferrari.

Le schermaglie tra le due scuderie non sono mai mancate e anche oggi è montata una grande polemica tra l'ex direttore tecnico James Alisson e il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene, proprio per via del contatto alla partenza tra il pilota inglese della Mercedes e quello finlandese della Ferrari. Chi non si è curato delle polemiche, però, è stato Sebastian Vettel che al momento di tagliare il traguardo ha fatto il solito show via radio con i suoi meccanici: "Che bello vincere a casa loro, portiamo la bandiera inglese a Maranello"