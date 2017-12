La fidanzata di Antonio Donnarumma esulta: "Ora state tutti zitti"

Antonio Donnarumma è stato eroe per una notte allo stadio Meazza. Il classe '90, da terzo portiere del Milan, si è ritrovato ad essere titolare nel derby di Coppa Italia contro l'Inter per sostituire i due portieri infortunati, ovvero il fratello Gianluigi e il secondo portiere Marco Storari, infortunatosi durante il riscaldamento. Donnarumma è stato autore di un'ottima prova e ha neutralizzato, sullo 0-0, la conclusione da un metro di Joao Mario che ha permesso al Milan di restare a galla e di piazzare poi il colpo risolutivo con Patrick Cutrone che ha mandato all'Inferno l'Inter e in Paradiso il Diavolo.

Antonio Donnarumma è stato molto criticato in estate per il suo ritorno al Milan a distanza di 7 anni. Il suo approdo in rossonero, infatti, è stato legato a doppio filo al rinnovo di contratto del fratello Gigio e il suo ingaggio da un milione di euro ha indispettito e non poco i tifosi rossoneri. Antonio, ieri sera, è stato decisivo e la sua compagna Stefania De Val, sul suo profilo Instagram ha voluto zittire tutti gli scettici: "E finalmente li hai fatti stare zitti!! Non sai da quanto aspettavo questo momento.Ti hanno detto di tutto pur non conoscendo le tue qualità in campo. Coloro che avrebbero dovuto sostenerti e invece hanno saputo darti del fratello raccomandato di… al mangia soldi .. e per finire al fratello parassita. e tu sempre umilmente hai mandato giù tutto, addirittura ero io ad incazzarmi e tu mi dicevi di non preoccuparmi, che ti interessavano solo le opinioni di chi realmente ti sta vicino come me. Hai saputo all’ ultimo di giocare una partita importantissima e difficilissima (un derby e il passaggio in semifinale di coppa Italia) non è una partita da nulla. E per questo hai dimostrato doppiamente quanto vali.Grazie per le emozioni che mi hai regalato… anche se al 9 mese di gravidanza non è il massimo .. rischiavo di partorire proprio"