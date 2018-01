Figc, Malagò commissario Costacurta sarà il vice

Giovanni Malagò è in pole position peril commissariamento della Figc. Uno dei vice molto probabilmente sarà scelto tra Alessandro Costacurta o Demetrio Albertini. Di fatto giovedì pomeriggio la Giunta del Coni deciderà sui nomi dei nuovi vertici del calcio italiano. Tra le indiscrezioni invece per l'altro fornte caldo, ovvero quello della Lega di Serie A, spuntano i nomi di Roberto Fabbricini e di Paolo Nicoletti. Malagò dopo lo stoip di ieri che ha visto sfumare la presidenza di sibilia per ora preferisce trincerarsi dietro il silenzio: "Non posso dire nulla, c'è una Giunta fissata per giovedì".



Il numero uno del Coni per il momento prende tempo: "Qui l'argomento è uno solo - ha detto Malagò - cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa può fare per migliorare il livello della vita delle persone dando l'esempio, anzi dando il buon esempio. Di integrità dello sport se ne parla molto, ma bisogna accompagnare le dichiarazioni ad esempi concreti, sul campo. Lo sport non è di nessuno, è di tutti, e quando si portano avanti vicende e battaglie personalistiche abbiamo perso". E sul grande valzer per la Figc c'è anche chi avanza il sospetto di una regia per approdare al commissariamento. Ipotesi fermamente smentita da uno dei candiati, Cosimo Sibilia che a "6 su Radio Uno" afferma: "Chi mi conosce sa che sono abituato a fare ciò che dico. Ho avuto la possibilità di incontrare Tommasi e Sibilia e ogni volta ho cercato di portarli a un ragionamento di unità, di larga condivisione, su questa elezione che poteva vedere la Federazione riformata dall'interno". Infine il nome di Roberto Mancini torna in pole position per guidare la Nazionale dopo il disatro di Ventura. Quella del Ct è una scelta che riguarderà il commissario. E dopo l'addio al Mondiale, l'Italia si aspetta finalmente un nome all'altezza dei colori azzurri.