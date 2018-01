La Fiorentina acciuffa l'Inter nel finale: finisce 1-1 al Franchi

L'Inter di Luciano Spalletti non riesce ancora a vincere. I nerazzurri sono stati raggiunti, meritatamente, da un'ottima Fiorentina che nonostante la mole di gioco prodotta stava perdendo per 1-0 frutto della rete del solito Mauro Icardi. Il gol di Simeone al 91' ha regalato un pari prezioso ai viola che salgono a quota 28 punti, mentre i nerazzurri consolidano il terzo posto a quota 42 punti. La sosta sarà utile soprattutto all'Inter per riordinare le idee visto che la squadra è apparsa stanca, la Fiorentina invece resta ancora ancorata al treno delle squadre che lottano per l'Europa League.

La Fiorentina è subito intraprendente ad inizio partita e al 2' va vicina al gol con Simeone che da pochi passi non impatta bene il pallone che si spegne di poco sul fondo. Al 6' Chiesa va al tiro di sinistro dopo un bel contropiede orchestrato da Thereau ma la mette alto di sinistro. Thereau al 14' non approfitta dello scivolone di Ranocchia e la mette alta da ottima posizione e tutto solo. Gagliardini dalla distanza al 17' chiama alla parata in due tempi Sportiello, mentre al 22' Perisic la mette in mezzo pericolosamente ma Sportiello fa buona guardia e con i pugni la mette in angolo. Thereau al 30' la mette ancora alta con il piatto mentre dall'altra parte Perisic la mette a lato di testa su assist di Cancelo. Astori e Vecino al 35' non fanno male ad Handanovic e Sportiello, mentre al 44' Simeone prova la rovesciata spettacolare ma non inquadra la porta. Icardi sul finire del primo tempo, prende bene la posizione su Pezzella ma non riesce a calciare al volo di sinistro.

Nella ripresa l'Inter passa al primo affondo con Icardi che raccoglie la punizione calciata da Cancelo, colpisce di testa e trova la parata di Sportiello che sulla ribattuta di piede però non può nulla. La Viola risponde al 58' con la punizione calciata dall'ex Biraghi: Handanovic la toglie da sotto l'incrocio dei pali. Chiesa al 63' la mette forte e tesa in mezzo, Skriniar devia ma Handanovic respinge. Al 73' di testa Badelj la mette fuori da ottima posizione, mentre al 74' il destro di Chiesa si spegne di poco sull'esterno della rete. Babacar con una bella rovesciata trova la grande parata di Handanovic al 78' e Candreva si divora il 2-0 all'86. La Fiorentina però spinge e al 91' arriva al pareggio con Simeone che batte il portiere dell'Inter con un bel tiro di sinistro da dentro l'area di rigore.