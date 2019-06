Fiorentina, il sogno di Commisso è riportare Batistuta in viola

Rocco Commisso ha le idee chiare per la sua Fiorentina e ha già dato i primi dettami: Federico Chiesa sarà riconfermato a meno che di offerta indecente, Daniele Pradè prenderà il posto di Pantaleo Corvino, Vincenzo Montella è ancora in bilico e il sogno di riportare a Firenze Gabriel Omar Batistuta in seno alla società pare realizzabile e non utopia. Secondo quanto riporta la Nazione, il patron italo-americano ha parlato così in merito alla presunta riconferma di Montella e a Federico Chiesa: " Qualcuno ha scritto che ho riconfermato Montella, ma è soltanto una fake news. Lo vedrò negli Stati Uniti. Farò di tutto per tenere Chiesa un altro anno, ma se poi vale meno? ".

Gabriel Omar Batistuta ha scritto pagine importanti del club viola dato che in nove stagioni ha realizzato 207 reti in 332 presenze complessive in tutte le competizioni. Rivederlo in viola e in società sarebbe un bel segnale per i tifosi con il Re Leone che ai microfoni di Lady Radio si è detto felice per l'interessamento di Commisso: " Se davvero la Fiorentina pensasse a me sarei lusingato e molto felice. Sapete quello che rappresentano per me Firenze e la maglia viola. In questi giorni ho visto un entusiasmo straordinario per l'arrivo del presidente Rocco Commisso. Credo che stia per iniziare una bellissima avventura per la nuova società ".