Florentino Perez "scarica" Cristiano Ronaldo: addio certo a fine stagione

Questa potrebbe essere l'ultima di stagione di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Dopo 9 anni la storia d'amore tra il fuoriclasse di Funchal e le merengues potrebbe essere giunto al capolinea. Le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno al Manchester United o al Psg, in cambio di Neymar, unite ai suoi dissidi con la società per quanto riguarda il rinnovo di contratto, stanno allontanando sempre di più il portoghese da Madrid.

Florentino Perez avrebbe dato il suo assenso alla cessione di Cristiano Ronaldo con Jorge Mendes che ha sul piatto diverse offerte per il suo assistito. In Spagna sono sicuri: da As al Mundo Deportivo, passando per Marca tutti vedono il 32enne di Funchal via dal Real Madrid a fine stagione. Secondo El Mundo Deportivo, inoltre, CR7 è indispettito dalla questione relativa all'ingaggio visto che ritiene di essere il giocatore più forte del mondo e vuole essere pagato in quanto tale. Se l'ex Sporting Lisbona, però, accetterà la corte dello United, destinazione a lui gradita, o se sarà l'erede di Neymar al Psg, non è dato sapere: i mesi di luglio-agosto saranno roventi sulla tratta Madrid-Manchester-Parigi.