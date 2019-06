Fognini negli ottavi vede la «top ten»

Parigi. Ottavi al Roland Garros per la terza volta in carriera e pienamente in corsa per la top ten. Fabio Fognini non tradisce le attese e, sul «Suzanne Lenglen», supera in quattro set Roberto Bautista Agut, 31enne spagnolo accreditato della 18esima testa di serie: 7-6, 6-4, 4-6, 6-1. Si interrompe al terzo turno, invece, la favola di Salvatore Caruso. Come da pronostico si è arreso al numero uno del mondo Novak Djokovic: 6-3, 6-3, 6-2 lo score per il fuoriclasse serbo.

Per Fognini, un match duro nei primi tre parziali, giocato punto a punto nella prima giornata di caldo a Parigi. Una sfida in cui il 32enne ligure, testa di serie numero 9, appena ha alzato il livello, ha comandato a piacimento il gioco È più forte dello spagnolo (vantava due ottavi sulla terra rossa parigina), più talento e il suo tennis ha più varianti, dalla palla corta ai colpi di volo, senza dimenticare il servizio migliorato notevolmente: 11 in totale gli ace, alcuni dei quali in momenti decisivi.

Un Fognini sempre più lanciato verso la top ten, mai così solido e sicuro di sè, mai così ispirato, che domani negli ottavi attende il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking, che proprio al Roland Garros lo scorso anno ha raggiunto per la prima volta i quarti in uno Slam. Il 22enne di Amburgo ha superato al terzo turno il serbo Dusan Lajovic (l'avversario che Fognini ha sconfitto nella finale di Montecarlo) in cinque set: 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-2. Zverev è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti, ma l'azzurro ha vinto proprio l'ultimo, ad aprile, negli ottavi di Montecarlo, torneo poi vinto. Fognini al Roland Garros vanta come miglior risultato i quarti del 2011, quando per via di un infortunio non potè nemmeno scendere in campo contro Djokovic.