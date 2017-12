Ford rilancia EcoSport in chiave europea Si viaggia proprio bene

Piero Evangelisti

Lisbona Sempre più Suv e crossover: è questa la conclusione che si trae mensilmente analizzando i dati del mercato, sia quello europeo sia quello italiano. E a trainare questo aumento sono quelli compatti, come Ford EcoSport, il più piccolo della famiglia dei Suv dell'Ovale Blu. Dal 2014 a oggi ha riscontrato un buon successo in Europa anche se, costruito fino a oggi in Sudamerica, si presentava con soluzioni tecniche e finiture poco accattivanti per i clienti del Vecchio continente. Con la nuova generazione, prodotta in Romania e in arrivo entro gennaio, EcoSport fa un deciso passo avanti sia sotto il profilo del design più avvolgente e meno essenziale sia dal punto di vista dell'assetto, tarato per un handling più piacevole e dinamico.

Si comincia mettendosi al posto di guida rialzato al punto giusto per avere tutto sotto controllo e si apprezzano subito i materiali pregiati utilizzati per arredare l'abitacolo dove si nota un grande spazio per chi viaggia davanti e un po' più ridotto per chi siede dietro.

Al centro della plancia troneggia uno schermo touch che sulle versioni superiori arriva a 8. EcoSport può essere inserito in quella categoria che viene definita urban crossover, usati prevalentemente in città e nelle periferie, e quindi per la prova abbiamo scelto una versione 3 cilindri a benzina da un litro di cilindrata, il formidabile Ecoboost di Ford che nel nostro caso sviluppa la considerevole potenza di 140 cv (in alternativa ci sono le versioni da 100 e 125 cv) che si gestiscono con facilità attraverso un cambio manuale a 6 rapporti dagli innesti precisi e veloci. Siamo a bordo della versione di allestimento St-Line che fino ad ora non era stata disponibile per EcoSport, un equipaggiamento che per le altre Ford rappresenta quasi un terzo delle vendite, il preferito dalla clientela più giovane. La costiera del Quincho, le strade tortuose che salgono verso Sintra e poi Mafra (due patrimoni dell'Unesco) e poi di nuovo giù verso Estoril dove si ricordano i perduti gran premi di F1: sono strade molto frequentate per la prova di nuovi modelli lungo le quali viaggiamo in totale relax, anche quando scegliamo un guida sportiva, e notiamo subito l'assenza di qualsiasi tipo di rollio e la silenziosità che regna nell'abitacolo, tipica di auto di categoria superiore. Si parla spesso di benessere a bordo: ecco, su EcoSport lo si può sperimentare.

Il nuovo Suv compatto di Ford nella nuova generazione potrà avere anche la trazione integrale in abbinamento al prossimo motore turbodiesel EcoBlue da 125 cv in arrivo nel 2018.

Gasolio e benzina si sono fino adesso divisi equamente 50 e 50 - il mercato di EcoSport, il nuovo turbodiesel 1.5 EcoBlue promette meraviglie in fatto di consumi, ma l'EcoBoost a benzina nelle diverse «cavallerie» - rimane il motore più giusto per la nuova EcoSport. Tutte le versioni sono perfettamente connesse grazie a Sync3 e dotate dei più importanti dispositivi di assistenza alla guida. Il listino parte, in promozione, da meno di 15mila euro, ma molti vantaggi ci sono scegliendo le offerte di Idea Ford, tutte da scoprire in concessionaria o navigando nel sito della Casa.