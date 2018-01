Formula 1, addio alle "ombrelline"

La Formula 1 dice addio alle "ombrelline". A partire dalla prossima stagione del Mondiale le cosiddette "grid girls" non saranno più al fianco dei piloti delle monoposto sulla griglia di partenza dei gran premi.

"Nell'ultimo anno abbiamo esaminato una serie di aree per le quali ritenevamo necessario un aggiornamento per renderle più in sintonia con la nostra visione di questo grande sport" , ha dichiarato Sean Bratches, managing director della Formula 1.

Già dallo scorso dicembre i vertici di F1 stanno pensando di togliere le ombrelline dalle griglie di partenza. " Sebbene la pratica di impiegare le 'grid girls' sia stata per decenni un punto fermo dei gran premi di Formula 1 - ha aggiunto Bratches -, riteniamo che questa usanza non sia in linea con i nostri valori di marca e che sia chiaramente in contrasto con le norme sociali moderne. Non crediamo che tale pratica sia appropriata o pertinente alla Formula 1 e ai suoi fan, vecchi e nuovi, in tutto il mondo".

Le modifiche saranno applicate anche alle altre categorie di sport motoristici che si svolgono durante i weekend dei Gran Premi. Il prossimo 25 marzo a Melbourne inizierà la nuova stagione di F1. Tutti gli occhi saranno puntati sulla griglia di partenza. Ma questa volta mancheranno le 'grid girls'.