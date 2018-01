Formula Uno e MotoGp scaldano già i motori: 21 e 19 gare di passione

L'anno 2017 è stato davvero incredibile ed emozionante per i motori. In Formula Uno ha trionfato Lewis Hamilton davanti alla Ferrari del deluso Sebastian Vettel. In Motogp, invece, all'ultimo respiro, Marc Marquez si è laureato campione battendo il bravissimo Andrea Dovizioso che si è però dovuto accontentare della seconda piazza nella classifica generale. Il 2017 è andato in archivio da oltre un mese ma si freme già per il 2018, anche se mancano ancora quasi tre mesi all'inizio delle corse.

In Formula Uno si passerà da 19 a 21 Gran Premi, mentre in Motogp ci sarà la novità della Thailandia con le gare che salgono da 18 a 19. Ci saranno ben sei incroci tra i due mondiali, anche se nell'anno appena concluso per ben 8 volte si sono disputate gare in contemporanea tra la Motogp e la F1. Il direttore amministrativo di Liberty Media, Ross Brawn, nel mese di maggio, li aveva definiti poco intelligenti, anche se purtroppo sono inevitabili: "Ci sono degli incroci tra F.1 e MotoGP che non sono intelligenti. Abbiamo aperto un dialogo per evitare queste situazioni trovando la soluzione migliore per entrambi".

Per quanto riguarda la Formula Uno si inizierà il 25 marzo a Melbourne e si finirà il 25 novembre negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi.

1) 25 marzo 2017 Australia Melbourne

2) 8 aprile 2017 Bahrain Bahrain

3) 15 aprile 2017 China Shanghai

4) 29 aprile 2017 Azerbaijan Baku

5) 13 maggio 2017 Spain Barcelona

6) 27 maggio 2017 Monaco Monte Carlo

7) 10 giugno 2017 Canada Montreal

8) 24 giugno 2017 France Le Castellet

9) 1 luglio 2017 Austria Spielberg

10) 8 luglio 2017 United Kingdom Silverstone

11) 22 luglio 2017 Germany Hockenheim

12) 29 luglio 2017 Hungary Budapest

13) 26 agosto 2017 Belgium Spa-Francorchamps

14) 2 settembre 2017 Italy Monza

15) 16 settembre 2017 Singapore Singapore

16) 30 settembre 2017 Russia Sochi

17) 7 ottobre 2017 Japan Suzuka

18) 21 ottobre 2017 USA Austin

19) 28 ottobre 2017 Mexico Mexico City

20) 11 novembre 2017 Brazil Sao Paolo

21) 25 novembre 2017 United Arab Emirates Abu Dhabi

Per quanto concerne la Motogp, Moto1 e Moto2, invece, si partirà una settimana prima, il 18 marzo, in Qatar, e si chiuderà con una settimana d'anticipo rispetto alla Formula Uno, il 18 novembre a Valencia. Ecco nel dettaglio:



1 QATAR GP Losail International Circuit 18 MARZO

2 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo 8 APRILE

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas 22 APRILE

4 SPANISH GP Circuito de Jerez 6 MAGGIO

5 FRENCH GP Le Mans 20 MAGGIO

6 ITALIAN GP Autodromo di Mugello 3 GIUGNO

7 CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya 17 GIUGNO

8 DUTCH GP TT Circuit Assen 1 LUGLIO

9 GERMAN GP Sachsenring 15 LUGLIO

10 CZECH GP Automotodrom Brno 5 AGOSTO

11 AUSTRIAN GP Red Bull Ring - Spielberg 12 AGOSTO

12 BRITISH GP Silverstone Circuit 26 AGOSTO

13 SAN MARINO GP Misano World Circuit Marco Simoncelli 9 SETTEMBRE

14 ARAGON GP MotorLand Aragon 23 SETTEMBRE

15 THAI GP Chang International Circuit 7 OTTOBRE

16 JAPANESE GP Twin Ring Motegi 21 OTTOBRE

17 AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit 28 OTTOBRE

18 MALAYSIAN GP Sepang International Circuit 4 NOVEMBRE

19 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 18 NOVEMBRE