Formula Uno, il figlio di Niki Lauda: ''Papà sta combattendo come un leone''

''Le cose stanno migliorando, sta lavorando duramente'' fa sapere Mathias Lauda, il figlio di Niki Lauda, che sta proseguendo le cure dopo l'influenza, che ne aveva fortemente debilitato il sistema immunitario.

Una vita al volante e un'altra battaglia da vincere per il tre volte campione del mondo in Formula Uno, dopo quella del terribile incidente del 1976 al Gran Premio di Nurburgring, da cui ne uscì con il volto sfigurato e i polmoni danneggiati da fumo tossico. Dallo scorso anno un nuovo calvario con il delicato trapianto ai polmoni e un lungo periodo riabilitativo fino alla forte influenza di gennaio.

L'ex pilota della Ferrari, attualmente presidente non esecutivo della Mercedes trascorre fino a sei ore al giorno in riabilitazione a Vienna per rafforzare il suo corpo. Venerdì taglierà il traguardo dei 70 anni, tuttavia la partecipazione al Gran Premio di F1 in Australia il 17 marzo sembra al momento molto improbabile ma Mathias assicura: ''Sta combattendo come un leone e vuole tornare alla vita normale il prima possibile. Non abbiamo fissato limiti di tempo, è importante che il suo corpo riacquisti le sue vecchie forze''.