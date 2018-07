F1, Hamilton in pole a Silverstone. Secondo Vettel

Qualifiche infuocate a Silverstone, nel gran premio di Inghilterra dove il pilota di casa Lewis Hamilton si è preso la pole position con un giro pazzesco che ha fatto fermare il cronometro sull'1.25.892. Secondo posto per Sebastian Vettel, autore di un'ottima performance, e che si è piazzato a soli 44 centesimi di distanza dal rivale della Mercedes. Terzo posto per Kimi Raikkonen che ha chiuso a meno di un decimo da Hamilton, per la precisione a 98 centesimi.

Quarto posto per l'altro pilota della Mercedes Valterri Bottas che ha chiuso a oltre tre decimi di distanza dal compagno di squadra, quinto e sesto posto per le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per Hamilton, quella conquistata oggi nel gp di casa, è la quarta pole position consecutiva, segno che la Mercedes ha tutte le intenzioni di rialzare subito la testa dopo la debacle della gara di settimana scorsa. Dopo il doppio ritiro del gran premio di Austria a Zeltweg le Mercedes vorranno di sicuro rifarsi e domani si preannuncia una gara infuocata con le Ferrari che di certo non staranno a guardare anche perché Vettel vuole difendere il primo posto, anche se per solo un punto, nella classifica piloti.