F1, Vettel arriva primo ma a vincere è Hamilton

Ferrari ancora una volta sfortunata in questa stagione con Sebastian Vettel che ha vinto "tecnicamente" il gran premio del Canada, dopo la grande pole conquistata ieri. In realtà, il tedesco è arrivato secondo perché la direzione di gara ha deciso di comminargli cinque secondi di penalità, da scontare al termine della gara, per via di una manovra illecita ai danni di Lewis Hamilton al giro 48. Il tedesco infatti ha fatto un piccolo errore andando lungo e nel rientrare in pista ha chiuso un po' il collega inglese che è rimasto dietro il ferrarista che al giro 57 ha avuto la comunicazione della penalità ricevuta, un po' come accaduto a Max Verstappen nel gran premio precedente.

Dunque la vittoria va ancora una volta ad una Mercedes, quella di Lewis Hamilton, secondo il comunque molto positivo Sebastian Vettel, terzo Charles Leclerc che chiude sul gradino più basso del podio ma si prende anche il punto supplementare avendo fatto il giro più veloce in gara. Quarto posto per l'altra Freccia d'argento di Valterri Bottas, quinto Max Verstappen autore di una buona rimonta, sesto Daniel Ricciardo, settimo Hulkenberg, ottavo Gasly, nono Sainz e decimo Stroll. La Ferrari non è stata fortunata e al netto del piccolo errore commesso da Vettel la direzione di gara ha deciso di usare, forse, la mano eccessivamente pesante nei confronti del quattro volte campione del mondo. La Rossa, però, ha dimostrato grandi progressi e questo fa ben sperare per il prosieguo del campionato del mondo anche se Hamilton continua ad incrementare il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori con Vettel che è ora distanziato di ben 62 punti, anche se mancano ancora 14 gare per tentare l'impresa impossibile.