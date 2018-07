Formula Uno, scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen

Polemiche e tensioni infinite tra Mercedes e Ferrari con l'ex direttore tecnico del Cavallino James Allison, oggi ai rivali anglo-tedeschi, avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi riuscito a chiudere al secondo posto con una rimonta pazzesca. Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, è entrato in tackle nei confronti dell'ex dipendente Ferrari: "Se veramente ha detto una cosa del genere, dovrebbe vergognarsi”.

Alisson ha parlato di incompetenza e volontarietà con Arrivabene che è parso molto infastidito dalla cosa: "Ha lavorato molti anni a Maranello e due lire da Maranello le ha portate via. Bisogna essere eleganti e saper perdere. Se vogliono insegnarci a essere dei gentleman, cominci lui per primo. Mi ha dato fastidio, incompetente a chi? Chi è lui per giudicare un pilota? Che vada a guardarsi le telemetrie: Hamilton è partito male e Raikkonen se l’è ritrovato addosso e c’è stato quel contatto. Se ha scherzato ci ridiamo sopra, altrimenti vale quello che ho detto” . Toto Wolff, però, ha gettato acqua sul fuoco ai microfoni di Sky: “Sono stati incidenti di gara, ma per due volte ci abbiamo rimesso noi, è seccante. In ogni caso di deliberato non c’era sicuramente nulla” .