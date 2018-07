F1, Vettel trionfa a Silverstone. Secondo Hamilton, terzo Raikkonen

Sebastian Vettel con una grande gara si prende la vittoria al gran premio di Silverstone, in Inghilterra, e allunga ancora su Lewis Hamilton in classifica piloti. Il tedesco della Ferrari con un ottimo spunto in partenza mette in discesa e a suo favore comandata dall'inizio alla fine. Dietro l'ex Red Bull il suo rivale di sempre Lewis Hamilton, bravissimo a rimontare dalle retrovie dopo che Raikkonen l'aveva "buttato" fuori ad inizio gran premio. L'inglese è stato autore di tanti sorpassi che l'hanno portato dal diciassettesimo posto alla seconda piazza.

Terzo posto proprio per il finlandese della Ferrari che completa così un ottimo weekend per la casa di Maranello. Quarto posto per Valterri Bottas e quinta la Red Bull di Daniel Ricciardo. Max Verstappen, invece, è stato costretto al ritiro a quattro giri dalla conclusione del gran premio. La gara è stata ricca di colpi di scena con l'incidente pazzesco di Ericsson che ha costretto la safety-car a fare il suo ingresso in pista. In classifica piloti Vettel si porta a quota 171 punti, a più otto su Hamilton fermo a 163. Terzo posto per Raikkonen a 116, quarto Ricciardo a quota 106, quinto posto per Bottas con 104. In classifica costruttori, invece, la Ferrari allunga di 20 punti sulla Mercedes.