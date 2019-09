Formula Uno, Vettel vince a Singapore. Doppietta Ferrari da urlo

Sebastian Vettel torna a fare la voce grossa dopo i tanti errori commessi e il mare di critiche ricevute dopo i gran premi di Belgio, a Spa-Francorchamps e Monza. Secondo posto per Charles Leclerc che finisce dietro al compagno di squadra di oltre due secondi: una doppietta della Ferrari non succedeva da due anni. L'andamento della gara è stato è strano dall'inizio alla fine con il pilota tedesco che ha disputato una gara robusta, di classe e di grande temperamento. Tre le safety car in pista tra il giro 36 e 50 che hanno condizionato e non poco l'andamento della gara dato che le vetture hanno fatto "riposare" le gomme per diversi giri e che il gruppo ha così potuto ricompattarsi.

Vettel ha vinto con merito mettendosi dunque alle spalle il collega monegasco, terzo l'ottimo Max Verstappen che con la sua Red Bull ha tenuto a bada la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto posto per Valterri Bottas: le due frecce d'argento, dunque, restano fuori dal podio in questa stagione per la seconda volta in stagione. Sesto posto per Albon, settimo Norris, ottavo Gasly, nono Hulkenberg, decimo Giovinazzi.

Quinto successo in carriera a Singapore per Vettel che torna a fare la voce grossa e vince con merito anche se c'è da registrare un "caso Leclerc" che avrebbe voluto vincere la gara e che attendeva ordini di scuderia dalla Ferrari che invece non sono arrivati. A fine della gara, però, c'è stato l'abbraccio chiarificatore tra i due che avranno tempo di parlarsi se ce ne fosse bisogno. La Ferrari non vinceva tre gare di fila dal 2008.

Vettel al termine della gara ha parlato ai microfoni della regia internazionale commentando il suo 53esimo successo in carriera: "Sono felice per me, per il team e per i tifosi. Oggi ho cercato di mettere tutto me stesso in pista e sono stato ricompensato dall'affetto di chi mi vuole bene".

