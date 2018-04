Di Francesco non rinuncia a Dzeko "Penso al Genoa, non al Liverpool"

Roma. «I ragazzi devono pensare al Genoa e non al Liverpool, è una partita da preparare nel migliore dei modi senza pensare ad altro». Eusebio Di Francesco non vuole distrazioni legate al primo round contro il Liverpool nella semifinale di Champions in programma tra una settimana e chiede alla sua Roma massima concentrazione sulla sfida di domani contro i rossoblù.

«E' una partita molto delicata. Non stravolgerò la formazione, ma sicuramente cambierò qualcosa. Manderò in campo gente fresca con forze nuove per vincere col Genoa», anticipa Di Francesco, che in ogni caso non rinuncerà nemmeno domani alla sua punta di diamante. «Dzeko giocherà anche col Genoa, questo per farvi capire quanto è importante questa vittoria che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo trattare tutte le gare allo stesso modo, una per volta e con grande determinazione. Under ed El Shaarawy? Sono due giocatori che potrebbero essere della partita», si limita a dire Di Francesco, prima di soffermarsi sul buon momento del turco e sui segnali di crescita di Schick. «Cengiz non capisce niente di italiano e questo è un vantaggio, perché non si deve tappare le orecchie come chiedo agli altri giocatori... E' anche un po' una questione di carattere. Patrick ha vissuto soprattutto l'inizio di questa avventura con maggiore peso, ma è cresciuto tantissimo. Nel derby forse non ha espresso quanto aveva fatto col Barcellona, ma forse anche io sono stato un po' frettoloso a rimetterlo subito in campo. E poi gli manca il gol, una volta che si sblocca ci potremo togliere parecchie soddisfazioni».

La Roma intanto guarda anche al futuro e ha dato la propria adesione alla Internationals Champions Cup, il torneo estivo che ormai sta diventando un tradizionale anteprima delle coppe europee. I giallorossi affronteranno Barcellona, Real Madrid e Tottenham nel torneo in programma negli Stati Uniti che riunirà ancora una volta i migliori club del calcio europeo. I giallorossi giocheranno in tre città diverse: San Diego, Dallas e New York. «Siamo entusiasti di tornare ancora negli Stati Uniti per la Champions Cup», ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. «Abbiamo giocato delle grandi partite l'estate scorsa e pensiamo che quest'anno sarà ancora meglio. Milioni di tifosi da tutto il mondo hanno seguito con trasporto in Tv le nostre sfide due con il Barcellona in Champions League ed è bello poter dare ai nostri fan in America un'altra possibilità di vedere la squadra da vicino».