Francia, coppia di genitori chiama il figlio Griezmann-Mbappé. Il Comune si oppone

La passione per il calcio porta certe volte le persone ad accedere: è quello che è successo in Francia ad una coppia di neo genitori che hanno deciso di assegnare un nome un po' particolare al loro primogenito. Nel comune di Brive-la-Gaillarde, infatti, proprio nel mese di novembre è nato un bambino dal nome davvero assurdo: Griezmann-Mbappé in onore dei due fuoriclasse di Atletico Madrid, Psg e della Francia campione del mondo in carica. Il Comune, però, si è opposto a questa cosa e il tutto è finito nelle aule di un Tribunale. Il quotidiano francese La Montagne ha ricostruito la vicenda di questa neo mamma e neo papà molto appassionati della nazionale di calcio dei Blues.

Questa cosa sta creando parecchie discussioni presso la Procura della Repubblica dato che secondo le leggi vigenti in Francia, i genitori hanno la libertà di scegliere il nome del loro bambino, eccetto i casi in cui il cancelliere può bocciare la scelta. Tra questi limiti posti dall'articolo 57 del codice civile c'è infatti il divieto di dare nomi che possano danneggiare l'interesse del bambino, risultasse troppo complesso o ancora se si riferisse ad una personalità screditata dalla storia. Sarà il Tribunale a pronunciarsi per dare finalmente un nome di battesimo a questo bambino e se dovesse arrivare un rifiuto i due genitori dovranno provvedere a cambiare il nome del figlio, se si rifiutassero ne sarà addirittura assegnato uno d'ufficio.