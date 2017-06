Il fratello di Higuain provoca e si accende la "rissa" social

Non si spengono le polemiche per il dopo partita di Juventus-Real Madrid. Di fatto a scatenare una sorta di "rissa" social è stato il fratello di Higuain. È bastato un solo tweet per dare il via ad una valanga di reazioni: "Complimenti Juventus. I migliori giocano le finali, mentre i mediocri festeggiano le vittorie che non sono proprie. Mi fa ridere tanto". Parole forti indirizzate a chi di fatto ha esultato per la sconfitta della Juve ed ha esultato per la vittoria del Real Madrid. E subito dopo il tweet si sono accese fortissime polemiche. Sull'account twitter di Nicola Higuain sono arrivati diversi insulti, soprattutto da parte dei tifosi napoletani: "Quando si dice avere un fratello di c...". Ma c'è anche chi ha preferito alle parole usare qualche tweet del passato dello stesso Nicola che ai tempi dell'esperienza partenopea del fratello twittava durante le partite del Napoli contro la Juve: "Si giochiamo senza l'arbitro forse possiamo vincere lo scudetto. Un abbraccio a tutti e forza Napoli sempre". Insomma dopo il trasferimento di Gonzalo alla Juventus il fratello è passato al contrattacco. E a quanto pare le polemiche non finiranno certo qui...