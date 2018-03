Galliani: "L'Inter è come i 5 stelle"

Adriano Galliani, da circa un anno, non è più l'amministratore delegato del Milan ma il suo cuore batte sempre per i colori rossoneri. L'ex dirigente del club di via Aldo Rossi e braccio destro di Silvio Berlusconi è il primo sostenitore della squadra, del tecnico Rino Gattuso, ma anche della nuova dirigenza. Galliani, ai microfoni dell'Ansa, ha parlato dell'imminente derby della Madonnina contro l'Inter di Luciano Spalletti, riservando una stoccata in termini politici ai cugini: "Domenica sarò a San Siro e vivrò la partita con la passione di sempre. L'Inter delle elezioni sono i 5 Stelle, non il Pd. Sono più dannosi, sono il grande pericolo per il paese".

Nel maggio del 2001 il Milan vinse 6-0 il derby sull'Inter e solo due giorni dopo Berlusconi divenne Presidente del Consiglio. Galliani si augura che possa ripetersi uno scenario del genere: "Un 6-0? Sarebbe chiedere troppa grazia a Sant'Antonio. Però una doppietta sarebbe bella". Infine, l'ex ad rossonero ha affermato di aver esultato tantissimo al termine della lotteria dei calci di rigore che ha permesso al Milan di raggiungere la finale di Coppa Italia: "Ho esultato come per quelli della Supercoppa di Doha. Poi ho subito mandato un messaggio a Fassone, a Gattuso, a un po' di giocatori che hanno segnato i rigori, tipo Bonaventura e Romagnoli, e a Gigio Donnarumma che li ha parati".