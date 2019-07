Galliani compie 75 anni, il Milan celebra il suo ex dirigente

Adriano Galliani, uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano, compie oggi 75 anni e il Milan, di cui è stato amministratore delegato per oltre trent'anni, ha voluto fare gli auguri al suo ex dirigente: "Uno dei più importanti artefici della gloriosa storia rossonera oggi compie 75 anni: tanti auguri Adriano Galliani". L'attuale amministratore delegato del Monza, insieme a Silvio Berlusconi, ha portato in alto il Milan facendolo diventare uno dei club più gloriosi della storia del calcio.

One of the masterminds behind the Rossoneri golden age turns 75 today. Happy Birthday, Adriano Galliani

Uno dei più importanti artefici della gloriosa storia rossonera oggi compie 75 anni: tanti auguri Adriano Galliani #ForzaMilan #HBD pic.twitter.com/k5u6WcZ91M — AC Milan (@acmilan) July 30, 2019

Sotto la gestione del Cavaliere, infatti, Galliani ha portato a termine diversi colpi di mercato che hanno fatto vincere diversi trofei al Milan tra cui Gullit, Marco van Basten, Rijkaard, solo per citarne alcuni. La dirigenza rossonera ha poi valorizzato tanti giocatori del settore giovanile come Paolo Maldini, Tassotti, Billy Costacurta, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Daniele Massaro e tanti altri ancora. Il Milan tra il 1986 e il 2017 ha vinto la bellezza di 28 trofei: otto scudetti, cinque Coppe dei Campioni/Champions League, tre titoli intercontinentali, sei supercoppe nazionali, cinque europee e una Coppa Italia. Non solo il Milan, però, diversi calciatori ed addetti ai lavori hanno voluto fare gli auguri ad uno dei dirigenti più importanti della storia del calcio italiano e mondiale.

