Gattuso a rischio panchina. Ipotesi ritorno Montella

La cura Gattuso non funziona. Dopo il clamoroso pareggio col Benevento, l'umiliazione subita col Verona e le ultime sconfitte con Atalante e Sassuolo, la situazione in casa Milan è tragica. La società, secondo quanto riporta La Stampa, starebbe già pensando a sostituire Ringhio e sarebbe già scattato l'ultimatum. Quale? Il derby di mercoledì prossimo per i quarti di finale di Coppa Italia.



Se il Diavolo non dovesse vincere, gira l'indiscrezione di un ritorno di Vincenzo Montella. Perché non ci sono alternative plausibili all'orizzonte e perché la società non può permettersi di spendere altri soldi per un altro allenatore. Sarebbe dunque una sorta di avvicendamento temporaneo in attesa di un cambio definitivo.