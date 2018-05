Gina Lollobrigida rivela: "Violentata a 18 anni da un giocatore della Lazio"

Gina Lollobrigida, famosa attrice italiana che il prossimo 4 luglio compirà 91 anni, ha fatto una rivelazione sul mondo del calcio e su stessa. La sex symbol degli anni cinquanta e sessanta ha dichiarato di essere stata violentata da un calciatore della Lazio all'età di 18 anni e quindi nel 1945. La Lollobrigida non ha svelato l'identità del calciatore in questione ma ha anche affermato come abbiano poi avuto anche una relazione, finita poi male. La 90enne ha raccontato di essere stata invitata ad una festa organizzata dallo stesso calciatore ma ha anche precisato come in realtà a questo fantomatico party non ci fosse nessuno.

La Lollo, come era soprannominata, ai microfoni del quotidiano Libero ha parlato e ha ricordato questo increscioso fatto svelando ogni minimo particolare: “Questa vergogna me la sono portata dietro come un bagaglio pesante. Mi sentivo distrutta e mi sposai in fretta con quello che fu mio marito per superare il trauma, non per amore. Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata. Ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare. Per andare avanti. Ero vergine”.