Giorgia Rossi rivela: "Gaffe imbarazzante con Tacchinardi"

Con l'arrivo del Mondiale le quotazione come giornalista sportiva del momento sono tutte per Giorgia Rossi, che ha preso parte a Balalaika e a Tiki Taka Russia su Mediaset. Bellezza e competenza la incoronano regina dei salotti calcistici e lei si racconta senza paura a Il Giorno.

Famiglia e lavoro

La Rossi spiega come è nata la sua passione per lo sport: " In famiglia. Mio papà giocava a calcio, mio nonno era presidente di una società dilettantistica. Insieme col latte ho bevuto calcio ". Hobby che ha coltivato con lo studio. Come d'altronde fa ancora adesso prima di ogni match: " Sono sempre stata molto attenta nel documentarmi prima delle partite. Per ogni incontro studio almeno due-tre ore ".

La giornalista Mediaset non dimentica l'autoironia e scherza sulle sue gaffe: " Una volta ho detto ...dei glandi club europei. Un'altra volta, parlando di Alessio Tacchinardi, l'ho chiamato Alessio Conti, come il mio fidanzato ". Ma il sorriso non nasconde la sua grande preparazione e le sue idee chiare. Specialmente sulla Nazionale italiana fuori dal mondiale: " Ventura non è riuscito a tenere unito un gruppo composto da un mix di giovani e anziani. Abbiamo sottovalutato la Svezia che invece, abbiamo sito dopo, è arrivata ai quarti di finale ".