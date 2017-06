Il giornalista di Juve tv insulta gli altri tifosi: "Vi conquistiamo la moglie"

Un'uscita incongrua, sicuramente non nello "stile Juventus" che fu del presidente Edoardo Agnelli e che rese celebre la società di corso Galileo Ferraris a Torino. Non si può definire altrimenti la battuta greve del giornalista Paolo Rossi di Juventus Tv, che commentando la sconfitta della propria squadra nella finale di Champions League si è lasciato andare a un'espressione poco elegante nei confronti dei tifosi delle altre squadre ( guarda il video ).

"Hanno vinto i più forti di tutti, quelli che - ha affermato Rossi parlando del Real Madrid - per la logica dei fatturati, dei campioni, sono inarrivabili per il Napoli, per la Roma e per le due squadre di Milano cinesi. Questo è, noi ci abbiamo provato... Poi si dirà 'ah ma noi abbiamo fatto il triplete!'. Ma per carità - sfotte -, capita una volta nella vita di conquistare una fotomodella, se poi però per tutto il resto della vita stai in bagno non è una gran vita e quindi... fatti la fotomodella e poi stai in bagno! Per dirlo esplicitamente - rincara la dose - noi continuiamo a uscire dal bagno e conquistarci le loro mogli... questo è".

Frasi certamente poco eleganti, a maggior ragione nell'immediatezza di una sconfitta storica dopo cui, forse, sarebbe meglio tacere e riflettere sugli errori commessi, piuttosto che prendersela con gli sfottò degli altri tifosi. Che, d'altronde si sa, in Italia fanno parte del calcio e andrebbero presi con più leggerezza.

La scivolata di Rossi non è sfuggita al direttore di Telelombardia, l'interista Fabio Ravezzani: "Se tu dici sei un fesso e lo dici su un canale ufficiale della Juve è diverso da dirlo in studio a TeleLombardia. Lì devi stare molto più attento. Che da un canale ufficiale della Juve venga detto sei un fesso al responsabile della comunicazione dell’Inter richiederebbe le scuse della Juventus"