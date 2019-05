Giro d'Italia, Elia Viviani si "vendica" di ieri e vince la terza tappa

Elia Viviani mostruoso al Giro d'Italia: il 30enne veneto della Deceuninck-Quick Step ha vinto in volata la terza tappa da Vinci a Orbetello e lunga 220 chilometri. Il velocista di Isola della Scala ha bruciato tutti al traguardo mettendosi alle spalle il colombiano della l'UAE Team Emirates Fernando Gaviria e il francese Arnaud Demare che corre per il team Groupama-FDJ. Viviani ha fatto fermare il cronometro in 5 ore 23 minuti e 19 secondi e ha così "rimediato" dopo il secondo posto di ieri quando il tedesco Pascal Ackermann lo aveva bruciato sul traguardo.

Per Elia si tratta della sesta vittoria al Giro d'Italia e l'ha fatto con autorità e al termine di una tappa molto animata fin dai primi chilometri e condizionata dal maltempo con raffiche fino a 50 chilometri km/h. Lo sloveno Primoz Roglic, come fatto ieri, ha conservato la maglia rosa. Viviani ai microfoni della Rai ha commnetato così la sua importantissima vittoria nella tappa di oggi: "Eravamo determinati e abbiamo fatto bene, abbiamo lavorato bene e io mi sono impegnato ancora di più, forse perché sapevo di non aver fatto bene prima. Mi dispiace per il contatto con Moscatelli ma stavo per tirare la volata e naturalmente non è stato volontario. Ripeto, è stata una bella, è bello vincere il Tricolore al Giro" . La tappa di domani che si preannuncia come sempre molto dura partirà da Orbetello per finire a Frascati e sarà lunga 235 chilometri.