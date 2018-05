Il Giro d'Italia perde un protagonista: Pozzato torna in Italia al capezzale del padre

Il Giro d'Italia perde un grande protagonista: Filippo Pozzato, ciclista della Willier-Triestina Sella Italia, non prenderà parte alla competizione per via delle gravi condizioni di salute di suo padre. Il 36enne, tra l'altro, si trovava già a Gerusalemme con la squadra e aveva già effettuato tutti i controlli medici obbligatori dell'UCI. Pozzato, purtroppo, è stato raggiunto da una telefonata della famiglia che lo ha avvisato delle gravi condizioni di salute del padre ricoverato all'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il classe '81 si è diretto immediatamente a Tel Aviv per tornare in Italia al capezzale del padre. La Willier-Triestina Sella Italia ha deciso di sostituirlo con Alex Turrin, di 25 anni, debuttante al Giro d'Italia. Il ciclista dovrà sostenere da regolamento gli esami medici prima della partenza prevista per venerdì. Il Giro prenderà il via venerdì 4 maggio da Israele e si concluderà a il 27 maggio Roma, per un totale di 3.562,9 chilometri, suddivisi in 21 tappe. Proprio da oggi, inoltre, Gino Bartali, grandissimo campione di ciclismo e professionista dal 1934 al 1954, è stato investito della cittadinanza onoraria della città di Israele. Questo riconoscimento postumo è staoto concesso in quanto Bartali trasportò documenti fondamentali per permettere la fuga di circa 800 ebrei italiani all'estero.