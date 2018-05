Giro d'Italia, Viviani vince ancora: il 29enne si prende anche la terza tappa

Elia Viviani concede il bis e dopo aver vinto nella tappa di ieri a Tel Aviv, si prende anche la terza tappa in volata, sul Mar Rosso. Il campione olimpico, ciclista della Quick-Step Floors, è stato autentico protagonista di uno sprint che l'ha visto trionfare dopo un duello ruota a ruota con Sam Bennet. L'irlandese ha addirittura quasi "spinto" contro le barriere protettive Viviani che però è riuscito a trovare il pertugio giusto sulla destra e ha vinto la tappa.

Secondo posto per Sacha Modolo, 30enne di Conegliano della Education First, che ha preceduto anche Bennet, della Bora Hansgrohe, giunto terzo al traguardo. La tappa è stata resa nervosa nel finale dal caldo eccessivo dopo i lunghi chilometri percorsi nel deserto . La maglia rosa, però, resta a Rohan Dennis sempre in testa nella classifica generale. Il Giro ripartirà martedì 8 maggio da Catania con l'australiano che mantiene un secondo di vantaggio sull'olandese Dumoulin, staccando di un secondo.