Goggia fuori a Cortina dopo il trionfo nella prima discesa

Prima un successo, poi l'uscita di scena. Si conclude così la seconda discesa del fine settimana per Sofia Goggia, la bergamasca che a Cortina d'Ampezzo ha dovuto dire addio al sogno della tripletta, dopo le vittorie a Bad Kleinkirchheim (in Austria) e sull'Olympia delle Tofane, dove aveva dato 47 centesimi di margine a Lindsey Vonn.

Non è arrivato dunque il bis del successo straordinario di ieri. La sciatrice azzurra è uscita di scena dopo avere affrontato un salto a 130 chilometri all'ora. Nonostante sia riuscita a rimanere in piedi, una porta saltata è costata l'eliminazione all'atleta, scesa in pista con il pettorale numero 3.

A Cortina la Vonn insegue il successo numero 79 della sua carriera e a parlare per lei ha già undici vittorie sulle stessa pista e un totale di 19 podi conquistati. Leader di Coppa è al momento un'altra statunitense, Mikaela Shiffrin, arrivata al traguardo soltanto terza nella discesa di ieri.