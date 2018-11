Golf, l'annata leggendaria e i record di Francesco Molinari

Una giornata storica per lo sport italiano, assoluto protagonista Francesco Molinari trionfatore nella Race To Dubai e primo golfista italiano della storia a primeggiare nell'European Tour.

Una impresa straordinaria ma mai in discussione in queste giornate di gare, troppo ampio il divario di punteggio con l'amico Tommy Fleetwood, un vantaggio che Chicco ha saputo amministrare con la saggezza che è tipica solo dei grandi campioni. Difficile ricordare un'annata così straordinaria per uno sport individuale, che proietta un italiano nell'Olimpo dei grandi sportivi. Forse il tennis nel 1976 con la tripletta di Adriano Panatta vincitore a Roma, Roland Garros e in Coppa Davis in Cile, la prima dell'Italia oppure il ciclismo nel 1998 con la fantastica doppietta Giro-Tour di Marco Pantani, dominatore in Italia e sulle strade della Grande Boucle, riuscirono a regalare imprese forse paragonabili a quelle del golf di quest'anno.

Servirà un pò di tempo, tipico dello sport, per realizzare davvero quanto compiuto da Molinari in questo fantastico 2018, costellato da straordinari record. L'annata trionfale comincia a maggio quando si aggiudica il Bmw Pga Championships battendo di due colpi in un emozionante finale il nordirlandese Rory McIlroy ed eguagliando Costantino Rocca, nei titoli di un italiano sull'European Tour.

Nuova impresa a luglio quando conquista il Quicken Loans National, diventando il primo italiano a vincere vincere nel Pga Tour statunitense. Chicco si esalta ancora nel finale coi 62 colpi di domenica con un incredibile -21 sotto il par, staccando di ben otto colpi il secondo, Ryan Armour. Dopo solo venti giorni sbarca sul green più antico del mondo del The Open Championships. Al Caronusitei Golf Links, precede di due colpi i suoi avversari diventando così il primo italiano a conquistare uno dei quattro Championships. ll momento magico prosegue con il trionfo in Ryder Cup a Parigi, in cui il golfista italiano trascina l'Europa con 5 punti in altrettanti match, impresa mai accaduta fino a quel momento. Uno straordinario percorso culminato con l'affermazione di oggi, con la vittoria della Race To Dubai, Molinari diventa il migliore golfista europeo della stagione affermandosi sempre di più nel Gotha del golf mondiale.

Una giornata davvero storica, lo splendido epilogo di un'annata leggendaria, grazie a Francesco Molinari, un campione vero, l'esempio positivo e il volto più bello a cui tutto lo sport italiano deve ispirarsi.