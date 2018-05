Gp Montmelò, Hamilton in pole: Ferrari in seconda fila

Benny Casadei Lucchi

nostro inviato a Montmelò (Barcellona)

Niente da fare per le Rosse e per Vettel. Alle prime la pole in Spagna mancava dal 2008 e a Vettel mancava da sempre, per cui era tanta la voglia di sistemare le cose. Tanto più che il tedesco proprio ieri aveva scoperto di non averla mai centrata, “ma dai? Credevo di averne fatta almeno una”, aveva detto aggiungendo: “Vorrà dire che la farò domani”. E invece no.

Prima fila tutta Mercedes, che per azzannarla ha dovuto montare su entrambe le monoposto le gomme rosse supersoft. Lewis Hamilton torna davanti a tutti (1.16.173) dopo aver mancato l'appuntamento da Melbourne, e la Mercedes continua la striscia positiva che dura dal 2013. Seguono Vettel e Raikkonen imperfetti e lontani nel primo tentativo con le gomme rosse e migliori nel secondo. Fatto sta: terzo e quarto tempo su gomme gialle, il che è un bel pensare in vista della gara. Seb è a poco più di un decimo dall'inglese, a 4 decimi Kimi. Seguono Verstappen e Ricciardo, il primo con gomme gialle e il secondo rosse. Si vedrà.

La cronaca: Q1 - I ferraristi entrano in pista in fretta e furia, temendo pioggia, e in fretta e furia piovono due crono che li issano davanti a tutti: 1.17.031 per Sebastian Vettel, 1.17.483 per Kimi Raikkonen. Poi il finlandese in Q1 verrà scalzato da Verstappen, ma non il tedesco. Fatto sta, dietro al ferrarista si piazzano Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Hamilton e Bottas. Tutti i big in sei decimi.

Q2 – Si decidono le gomme con cui si scatterà domani. I big dentro con le gialle soft. Primo tentativo e di nuovo Vettel leader (1.16.802) in scioltezza davanti a Raikkonen di oltre due decimi che diventano tre su Bottas e quasi 4 su Hamilton. Seguono i redbulli Verstappen e Ricciardo separati dall'ottimo Magnussen della Haas Ferrari, mentre Hamilton torna in pista per testare le rosse supersoft. Non sembra più la Mercedes che correva e dominava in scioltezza. Anche le Red Bull testano le rosse mentre le Ferrari riposano.

Q3 – C'è in ballo la pole, sarebbe la quarta di fila, alla Ferrari una striscia che manca dal 2007, soprattutto sarebbe la prima pole per smemorato Vettel che “credevo averne già conquistata una” aveva detto ieri e “vorrà dire che dovrò centrarla domani...”. Niente da fare al primo tentativo. Vettel imperfetto nel primo settore, quattro decimi più lento, Raikkonen che blocca, ne approfittano gli altri: davanti a tutti Hamilton (1.16.491) seguito da Verstappen (1.16.816), Ricciardo e Bottas. Per Vettel solo 5° crono in 1.17.255, 7° Raikkonen dietro ad Alonso. Secondo tentativo: Vettel e Raikkonen con le soft come Ricciardo. Non basta. La pole va a Lewis, tutta la prima fila va alla Mercedes. Ma la gara sarà altra cosa.



Ecco la lista dei tempi delle prime dieci posizioni:



1 Hamilton L.Mercedes 1:16:173

2 Bottas V. Mercedes +0:040

3 Vettel S. Ferrari +0:132

4 Raikkonen K. Ferrari+0:439

5 Verstappen M. Red Bull+0:643

6 Ricciardo D. Red Bull+0:645

7 Magnussen K. Haas+1:503

8 Alonso F. McLaren+1:548

9 Sainz Jr C. Renault+1:617

10 Grosjean R. Haas+1:662